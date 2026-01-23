إمارات «السلام»

استضافة العاصمة أبوظبي المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، تُجسِّد الثقة الدولية الكاملة بدور الإمارات الرائد في دعم جهود السلام، ونهج الدولة الثابت بتشجيع الحوار البنّاء، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات والنزاعات في مختلف مناطق العالم.

ويحمل لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، وتمنيات سموه للمفاوضين التوفيق والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، رسالةً للعالم بالدعم الإماراتي الكامل لكل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية التي امتدت لما يقارب أربع سنوات، وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة.

الإمارات وسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية، وتربطها شراكات راسخة مع الأطراف الثلاثة، مكنتها في وقت سابق من إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى تم بموجبها إطلاق 4641 أسيراً، وتمكنها في الوقت الراهن من الاضطلاع بدور موثوق به في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة، لمصلحة جميع الأطراف، وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.