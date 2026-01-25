شباب الأهلي.. «بطل الرباعية» يفقد 50% من ألقاب الموسم

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر شباب الأهلي، بطل الرباعية التاريخية في الموسم الماضي 2024-2025، لقبه الثالث في موسم 2025-2026، بعد الخسارة أمام مضيفه السد القطري بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة السوبر الإماراتي القطري، وعلى لقب درع السوبر.

وكان «الفرسان»، المتوجون في الموسم الماضي بألقاب كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي الإماراتي القطري، يتطلعون إلى التتويج الثالث توالياً في السوبر، بعدما أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدف، قبل أن يفقدوا الأفضلية ويخسروا اللقاء 2-3.

وخلافاً للموسم الماضي، فَقدَ شباب الأهلي فرصة المنافسة على ثلاثة ألقاب متتالية خلال الموسم الجاري، بما يعادل 50% من البطولات المتاحة، حيث استهل مشواره بالخروج المبكر من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام النصر بركلات الترجيح 2-3، بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما فشل «الفرسان» في الدفاع عن لقبهم في كأس سوبر إعمار، بعد الخسارة أمام الشارقة 2-3 على استاد آل مكتوم في نهاية ديسمبر الماضي، قبل أن يهدروا لقبهم الثالث في الموسم بالخسارة أمام السد على درع السوبر الإماراتي القطري.

وفي المقابل، لا يزال شباب الأهلي منافساً على ثلاثة مسارات خلال الموسم الجاري، تشمل بطولتي الدوري والكأس محلياً، إلى جانب المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل «الفرسان» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، البطولة الأغلى، لمواجهة خورفكان، بعد تجاوز البطائح بصعوبة بركلات الترجيح 4-2 في دور الـ 16.

وعلى صعيد «دوري أدنوك للمحترفين»، أنهى شباب الأهلي الدور الأول في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على العين صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، عقب تعادله 2-2 مع الوحدة في الجولة ذاتها.

ويتقاسم «الفرسان» صدارة الأقوى هجوماً في الدوري مع العين برصيد 27 هدفاً لكل منهما، فيما واصل الفريق تفوّقه الدفاعي بالحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 13 في الدور الأول، ليؤكد أحقيته بلقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 13 هدفاً فقط.

وعلى الصعيد القاري، أنهى شباب الأهلي الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في المركز الخامس على مستوى أندية منطقة الغرب برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارتين، آخرهما أمام السد القطري 2-4 في الدوحة.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب أندية الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، يليه تراكتور بـ 14 نقطة، ثم الأهلي والوحدة بـ 13 نقطة لكل منهما، فشباب الأهلي بـ 10 نقاط، ثم الدحيل والشارقة بـ 7 نقاط، والاتحاد والغرافة بـ 6 نقاط، فالسد بـ 5 نقاط، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط، علماً بأن الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي ضمنوا التأهل إلى دور الـ 16.

وتخوض الأندية مرحلة الدوري من ثماني مباريات، على أن تتأهل أفضل ثمانية أندية في كل منطقة إلى دور الـ 16، المقرر إقامته في مارس 2026، فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل المقبل.

من جانبه وصف حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، خسارة نهائيين في أقل من شهر بـ «القاسية»، مؤكداً ضرورة مراجعة الحسابات، وقال: «مبروك لنادي السد، لعبنا مباراة كبيرة وقدّمنا أداءً جيداً، لكننا لم ننجح في استغلال الفرص، وتلقينا هدفاً في اللحظات الأخيرة، وهذه هي كرة القدم».

وأضاف: «خسارة نهائيين في فترة قصيرة أمر صعب، لكننا فريق واحد وعائلة واحدة، وقادرون على الوقوف مجدداً، ومراجعة أخطائنا، وتجاوز هذه المرحلة والعودة أقوى في الاستحقاقات المقبلة».

حصاد شباب الأهلي – موسم 2025-2026

كأس رئيس الدولة: تأهل إلى ربع النهائي (خورفكان)

دوري أدنوك للمحترفين: صدارة الدور الأول (32 نقطة)

دوري أبطال آسيا للنخبة: المركز الخامس بعد الجولة السادسة (10 نقاط)

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الخسارة في ربع النهائي أمام النصر بركلات الترجيح

كأس سوبر إعمار: الخسارة أمام الشارقة (2-3)

درع السوبر الإماراتي القطري: الخسارة أمام السد (2-3)