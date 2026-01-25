مشاعر جياشة في ليلة ديريك روز بدوري السلة الأميركي



لوس أنجلوس (أ ب)

حسم شيكاغو بولز مواجهته المثيرة أمام بوسطن سيلتيكس بنتيجة 114 -111، فجر اليوم الأحد، في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة. وكانت المباراة بمثابة احتفالية كبرى امتزجت فيها النتائج بالمشاعر الجياشة، حيث بدأت برفع القميص رقم 1 الخاص بالأسطورة ديريك روز إلى سقف صالة يونايتد سنتر، ليعلن النادي رسمياً حجب رقم اللاعب الذي كان يوماً ما أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع تلك اللحظة لتكريم روز، الذي انضم بقميصه إلى جوار عمالقة مثل مايكل جوردان وسكتي بيبن في حجب قمصانهم. و

ارتدى كيفن هيرتر قميص ديريك روز قبل اللقاء، ثم تقمّص روحه القتالية في اللحظة الحاسمة، حين أطلق رمية ثلاثية قاتلة مع صافرة النهاية منحت شيكاغو الفوز الرابع على التوالي وألهبت حماس الجماهير في المدرجات.

وفي دالاس، حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزاً درامياً على دالاس مافيريكس بنتيجة 116 - 110، في ليلة شهدت عودة لوكا دونتشيتش لمواجهة زملائه القدامى. ورغم أن دالاس كان متقدماً بفارق 15 نقطة قبل سبع دقائق من النهاية، قاد لوكا دونتشيتش، الذي سجل 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة، انتفاضة كبرى بجانب ليبرون جيمس الذي سجّل 11 نقطة في الربع الأخير.

كما تألق روي هاتشيمورا أيضاً بتسجيله سبع نقاط متتالية قلبت الأمور رأساً على عقب. وفي فيلادلفيا، نجح نيويورك نيكس في اقتناص فوز صعب من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 112- 109. وتوهّج جيلين برونسون في صفوف نيكس بتسجيله 31 نقطة، وساهم أو جي أنونوبي بـ 23 نقطة.

ورغم الأداء الرائع لجويل إمبيد الذي أحرز 38 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، إلا أن خطأ في الاستحواذ على الكرة في الثواني الأخيرة أضاع على فيلادلفيا فرصة إدراك التعادل.

وفي أورلاندو، فاز كليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك 119 - 105، وسط تألق دونو ان ميتشل الذي سجل 36 نقطة. وأحرز ميتشل 27 نقطة من إجمالي نقاطه في النصف الثاني، محطما آمال أصحاب الأرض في العودة. ورغم محاولات باولو بانكيرو الذي سجل 27 نقطة لأورلاندو، فرض كليفلاند هيمنته، معتمداً على ثلاثيات إيفان موبلي ولونزو بول، ليحقق انتصاره الخامس في آخر 6 مواجهات ويستمر في ملاحقة صدارة منطقته.

وفي سولت ليك سيتي، اكتسح ميامي هيت مضيفه يوتا جاز بنتيجة ثقيلة بلغت 147 -116، وسط تألق بام أديبايو الذي سجل 26 نقطة و15 متابعة، كما أضاف نيكولا يوفيتش 23 نقطة.

ورغم الهزيمة القاسية، حقق يوسوف نوركيتش إنجازاً تاريخياً ليوتا جاز بكونه أول لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة (عشر أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة) في ثلاث مباريات متتالية، مسجلاً 17 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، لكن هذا الرقم الفردي لم يكن كافياً لإيقاف ماكينة ميامي الهجومية. وتغلّب تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز بنتيجة 119 - 115، حيث سجل براندون ميلر 21 نقطة لهورنتس، فيما أحرز تري جونسون 26 نقطة لويزاردز، الذي تلقّى الخسارة التاسعة على التوالي.