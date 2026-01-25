أفضل 10 هدافين من دون ركلات جزاء في القرن 21: ميسي يتفوق على رونالدو

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد نجوم برشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد السابقون من بين أعلى اللاعبين تسجيلاً للأهداف من غير ركلات الجزاء في القرن الحادي والعشرين، وبالطبع، تسجيل ركلات الجزاء مهارة بحد ذاتها، ولكنها تُعد فرصة كبيرة للتسجيل. إليكم قائمة بأكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف منذ عام 2000، باستثناء ركلات الجزاء.

1- ليونيل ميسي – 784 هدفاً

سجّل المهاجم الأرجنتيني قصير القامة أهدافاً من غير ركلات الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في العالم، برصيد 784 هدفاً في 1137 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وإلى جانب تصدُّره هذه القائمة، يتميز أيضاً بأفضل نسبة أهداف لكل مباراة، كما أنه قدّم تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر يليه في الترتيب، وبمعدل 0.69 هدف من غير ركلات الجزاء في المباراة الواحدة، يُعد ميسي أحد أكثر اللاعبين تأثيراً على مر التاريخ.

2- كريستيانو رونالدو – 779 هدفاً

يتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين، لكن إذا استثنينا ركلات الجزاء التي سجّلها (181 ركلة)، فإنه يتراجع إلى المركز الثاني في هذه القائمة، ومع ذلك، وبفارق 5 أهداف فقط عن ميسي، وغياب نجم إنتر ميامي عن المنافسات الرسمية حتى أواخر فبراير، يملك رونالدو فرصة اللحاق به، وإلى جانب ميسي، يُعد رونالدو من أفضل لاعبين في جيله، وأرقامهما تتفوق بفارق كبير على باقي المنافسين.

3- روبرت ليفاندوفسكي – 621 هدفاً

ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد الآخر الذي سجل أكثر من 600 هدف (باستثناء ركلات الجزاء) خلال القرن الحادي والعشرين، وتراجع مستواه قليلاً مع برشلونة هذا الموسم، ومع انتهاء عقده مع برشلونة هذا الصيف، يبقى أن نرى أين سينتهي به المطاف الموسم المقبل.

4- لويس سواريز – 540 هدفاً

قرّر سواريز الاستمرار في اللعب لموسم إضافي على الأقل، بعد أن وقّع مؤخراً عقداً جديداً لمدة عام واحد مع إنتر ميامي، ويرى البعض أن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هو أفضل مهاجم في جيله، وبأكثر من 500 هدف من غير ركلات الجزاء، فهو بالتأكيد يستحق مكانة بين الأفضل.

5- زلاتان إبراهيموفيتش – 488 هدفاً

وسجّل إبراهيموفيتش 573 هدفاً خلال مسيرته الكروية، منها 488 هدفاً من غير ركلات الجزاء، وسجل المهاجم السويدي أهدافاً أينما حل، وكان قادراً على التأقلم بسلاسة مع أي فريق أو دوري. مع ذلك، ونظراً لطبيعة زلاتان، فمن المرجح أنه يشعر بالإحباط لعدم بلوغه حاجز الـ 500 هدف من غير ركلات الجزاء.

6- كريم بنزيما - 471 هدفاً

لا يزال بنزيما يلعب حتى اليوم مع نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، وقد يتجاوز رقم إبراهيموفيتش القياسي قبل اعتزاله، وخلال موسم 2025-2026 حتى الآن، سجّل 16 هدفاً مع ناديه، منها هدفان فقط من ركلات الجزاء. من المؤكد أنه سيصل إلى 500 هدف قبل اعتزاله.

7- إدين دجيكو - 425 هدفاً

يُعتبر دجيكو، بلا منازع، المهاجم الأقل تقديراً في جيله، وقد تفوّق في تسجيل الأهداف على العديد من المهاجمين البارزين الذين يحملون الرقم 9 خلال هذه الحقبة، وسجّل اللاعب الدولي البوسني باستمرار مع جميع الأندية التي لعب لها، ولا يزال يلعب مع فيورنتينا حتى عام 2026 وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

8- إدينسون كافاني - 405 أهداف

لا يزال كافاني يسجل الأهداف مع بوكا جونيورز حتى اليوم وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، ويحتل المركز الثامن في هذه القائمة برصيد 405 أهداف (باستثناء ركلات الجزاء)، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ العام الماضي، حيث سجل خمسة أهداف فقط في 24 مباراة، لكنه لا يزال يحسّن رصيده التهديفي.

9- هاري كين - 397 هدفاً

يحتاج كين إلى 7 أهداف فقط للوصول إلى 500 هدف في مسيرته، و3 أهداف فقط للوصول إلى 400 هدف (باستثناء ركلات الجزاء)، ومع معدل تسجيله للأهداف مع بايرن ميونيخ، لا شك أنه سيحقق هذه الإنجازات قريباً. منذ مغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل كين 119 هدفاً في 126 مباراة، ولا يبدو أنه سيتوقف قريباً.

10- سيرجيو أجويرو - 378 هدفاً

خلال مسيرته الكروية، أحرز أغويرو 378 هدفاً من غير ركلات الجزاء، وهو رقم يتجاوز ما حققه نجوم مثل واين روني، وتيري هنري، ومحمد صلاح، وساهمت إنجازاته، مثل تسجيله 5 أهداف في 20 دقيقة ضد نيوكاسل عام 2015، في تعزيز رصيده التهديفي.

ومن المرجّح أن يتجاوزه في هذه القائمة نجوم مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند قريبًا، لكنه لا يزال يحتفظ بمكانه ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين في الوقت الحالي.