دبلوماسية حكيمة

الإمارات رسخت مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية للسلام العالمي، من خلال مبادراتها الدبلوماسية والسياسية الرصينة، ومساهماتها الإنسانية والتنموية. ويُحسب لقيادتها الرشيدة محاولاتها الجادة والصادقة لفتح قنوات للحلول السياسية في ملفات شديدة الحساسية في مناطق مختلفة من العالم، انطلاقاً من نهج دبلوماسي هادئ ومتزن يرسِّخ مكانة الدولة شريكاً فاعلاً وقادراً على المساهمة في إدارة وحل الأزمات الدولية.

هذا النهج يتجلّى بوضوح في الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات لتهيئة الأرضية اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يضع حداً للأزمة الأوكرانية، عبر استضافتها «المحادثات الثلاثية» التي تجمع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، ما يجعلها نموذجاً متكاملاً في السعي نحو السلام والاستقرار.

وإشادة الأطراف المشاركة في «محادثات أبوظبي» بجهود الدولة لحل الأزمة، تعكس التقدير المتنامي للوساطة التي بذلتها طوال السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع الحرب، ولسياستها الخارجية المتوازنة القائمة على مدّ الجسور بين الخصوم، وتقديم مبادرات إنسانية وتنموية تخفف من معاناة الشعوب.