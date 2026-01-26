الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رابتورز ينقل «حامل اللقب» إلى خانة الهزيمة العاشرة في «السلة الأميركي»

رابتورز ينقل «حامل اللقب» إلى خانة الهزيمة العاشرة في «السلة الأميركي»
26 يناير 2026 11:21


لوس أنجلوس (أ ف ب)
قاد ستيفن كوري فريقه جولدن ستايت ووريز للفوز على مضيفه «الجريح» مينيسوتا تمبروولفز 111-85، فيما سقط أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب أمام ضيفه تورونتو رابتورز 101-103 الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وكانت الأمسية مميزة بالنسبة لكوري، الذي يتصدر لائحة أفضل المسجلين من خارج القوس في تاريخ الدوري، إذ عادل بول بيرس في المركز التاسع عشر على لائحة أفضل المسجلين بالمجمل، بعدما سجّل 26 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 26397 نقطة.
وكان الشك يحوم حول مشاركة كوري في اللقاء بسبب أوجاع في ركبته، لكنه خاضه من دون أن يكون في قمّة عطائه، ما أثّر على نسبة نجاحه، إذ ترجم 7 محاولات فقط من أصل 18.
ونجح كوري في جميع محاولاته التسع من خط الرميات الحرة وأضاف 7 تمريرات حاسمة.
وقال موزيس مودي الذي ساهم في الفوز السادس والعشرين لووريز بتسجيله 19 نقطة مع 8 متابعات، إنه «كان بإمكانك أن تشعر بوضوح بالثقل الذي تحمله المدينة. لا يمكن أن أتخيل المرات الكثيرة التي تجمع فيها هذا العدد الكبير من الناس في مثل هذا الموقف، بالتالي كان الشعور واضحاً».
وسجل أنتوني إدواردز 32 نقطة مع 11 متابعة من دون يكون ذلك كافياً لتجنيب تمبروولفز الخسارة الخامسة توالياً.
وبفضل 23 نقطة مع 11 متابعة من إيمانويل كويكلي، ألحق رابتورز بمضيفه ثاندر حامل اللقب الهزيمة الثانية توالياً والعاشرة هذا الموسم في 47 مباراة، بالفوز عليه 103-101.
ولعب كويكلي الدور الرئيس في الفوز الرابع توالياً لرابتورز والتاسع والعشرين هذا الموسم بتسجليه ثلاثيتين توالياً، ليمنح الضيوف التقدم 101-97 قبل دقيقة و16 ثانية على النهاية.
وكان الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر أفضل لاعبي حامل اللقب بتسجيله 24 نقطة، لكنه اكتفى بثلاث فقط في الربع الأخير، ما ساهم في سقوط فريقه الذي يبقى رغم ذلك صاحب أفضل سجل في الغرب والدوري بشكل عام.

