حماة الوطن

احتفاء الإمارات - قيادة وشعباً - بخريجي الكليات العسكرية احتفاءٌ بإنجاز جديد يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاح والتميز، وبأبناء كرام اختاروا الانضمام إلى ميادين العزة والكرامة والشرف للدفاع عن الوطن الغالي.

هؤلاء الخريجون هم أبطال الإمارات الذين توليهم القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها، وتوفر لهم كل أسباب التميُّز، لأنهم السياج الذي يحمي منجزات التنمية ويضمن استدامتها، يتسلحون بالعلم والتدريب، وبما يملكون من مقدرة وكفاءة تؤهلانهم للانخراط في صفوف القوات المسلحة لتحمل المسؤولية بأمانة واقتدار.

وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفل تخريج الدورة الـ 50 للمرشحين، والدورة الأولى للمرشحين الجامعيين من كلية زايد الثاني العسكرية في منطقة العين، يحمل رسالة لجميع خريجي كلياتنا العسكرية من أبناء الوطن الأوفياء، وإلى أبناء الإمارات كافة، بأن وطنهم ينتظر منهم تجسيد قيمه الأصيلة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وتعزيز نهجه الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية.