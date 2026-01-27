شراكات مثمرة

العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وثيقة، وتقوم على أسس مشتركة من التاريخ والدين والثقافة، ترسخها الزيارات المتبادلة، واللقاءات المستمرة بين القيادة في البلدين، وهي لقاءات تعزز التنمية المشتركة، وتعود بالخير على الشعبين الصديقين.

ويشهد مسار التعاون بين الإمارات وباكستان تطوراً يدفع العلاقات بينهما دائماً إلى الأمام، بما يفتح آفاقاً جديدة لشراكات تنموية مثمرة، في وقت تجري فيه محادثات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يسعى البلدان إلى إنجازها، متطلعين إلى أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

وإلى جانب الحرص على تعزيز العلاقات التي تشهد نمواً متواصلاً، يعمل البلدان معاً لتعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لما فيه مصلحة الجميع، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث تعزز عضوية باكستان الحالية في مجلس الأمن الدولي تعاونها مع الإمارات لدعم السلام الإقليمي والعالمي.