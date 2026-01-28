الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
النسخة 13 لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تحقق نجاحاً باهراً

28 يناير 2026 19:10


أبوظبي (وام)

كشف نادي أبوظبي للصقارين أن النسخة الـ 13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين، من 10 إلى 27 يناير الجاري بميدان الفلاح، حظيت بمشاركة 830 صقاراً، و3 آلاف و300 من الصقور.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب، إن رياضة الصيد بالصقور تحظى بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى النجاح اللافت لفعاليات النسخة الـ 13 من كأس رئيس الدولة، والمشاركة المميزة من داخل الدولة وخارجها في فعالياتها المتنوعة على مدار 17 يوماً بنادي الفلاح في أبوظبي.
ونوه المحمود إلى التطور الذي تشهده البطولة عاماً بعد عام، وجهود نادي أبوظبي للصقارين في الاهتمام بها، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة، كان لها أثرها الواضح في تزايد عدد المشاركين من كافة الفئات، مشيداً بالجهود المخلصة من كافة اللجان في دعم نجاح النسخة الحالية.
وأضاف: النادي يولي اهتماماً كبيراً بالجيل الناشئ، وتقديم كافة المتطلبات لتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة، وتوفير أجواء محفزة لكافة الأعمار، لاسيما أن النادي يستقبل سنويا ما بين 13 إلى 14 ألف طالب ضمن برنامج مشروع «صقار أبوظبي»، لتدريب وتأهيل طلبة المدارس، وتكوين الفرق المدرسية، لمشاركتها في فعاليات الصيد بالصقور.
وفي جانب متصل، اختتمت صباح امس مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، في نادي أبوظبي للصقارين، بإقامة الشوطين الثالث والرابع، بعد تأجيلهما مؤخراً بسبب سرعة الرياح، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، لمنافسات التلواح في فئتي العامة مفتوح والعامة ملاك.
وأسفرت منافسات فئة العامة ملاك جير بيور قرموشة جير- جرناس، عن فوز الصقر «قمرا»، لناصر بطحان سلطان المنصوري بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني الصقر «زاهي»، لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي، وجاء ثالثاً الصقر«جي 1»، لعلي عمر علي قمبر البلوشي.
وشهد شوط فئة العامة ملاك جير شاهين - جير تبع جرناس، فوز الصقر «بي 68»، لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي باللقب، وحصد المركز الثاني الصقر «تي 7»، لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي، وجاء ثالثا الصقر «إكس»، لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري.

