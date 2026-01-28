«طيران الإمارات» تخطط لطرح 20 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات



مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، تخطيط الناقلة لتوظيف ما يقرب من 20 ألف موظف جديد في مختلف التخصصات التشغيلية خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة الخطط التوسعية للأسطول وشبكة الوجهات، ولتلبية الطلب القوي على السفر.

وأوضح الرضا أنه في حين تستعد طيران الإمارات ما بين 17 إلى 18 طائرة هذا العام من طراز إيرباص A350 ، فإنها تتوقع بدء استلام طلبية طائرات بوينج 777 إكس في النصف الأول من 2027، والتي ستزيد من وتيرة توسع الأسطول، ما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم توسعها في الأسواق العالمية، لافتاً إلى مواصلة الناقلة تنفيذ برنامجها الأضخم لتحديث مقصورات الطائرات، حيث تم الانتهاء من تحديث 83 طائرة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777 حتى الآن.

وقال الرضا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر طيران الإمارات، إن خطط التوظيف تشمل مختلف التخصصات التشغيلية، بما في ذلك الضيافة الجوية، وخدمات المطار، والطيارون، والمهندسون، وذلك تماشياً مع النمو المتواصل في الأسطول والشبكة، مشيراً إلى وجود برامج خاصة لدى الشركة تهدف إلى استقطاب المزيد من المواطنين الإماراتيين لشغل وظائف متنوعة، عبر برامج متخصصة تستهدف تدريبهم في القطاعات الوظيفية المطلوبة.

وأضاف الرضا أن مجموعة طيران الإمارات سجّلت «أداءً متميزاً» في النصف الأول من سنتها المالية 2025-2026، مشيراً إلى أن الطلب على السفر من وإلى دبي يسجل مستويات قوية ومستمرة على جميع درجات السفر، مدفوعاً بازدياد أعداد المسافرين إلى الإمارة لأغراض السياحة والأعمال.

وقال إن طيران الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتوفير تجربة سفر استثنائية، لافتاً إلى أن الشركة ستوفر خلال العام الجاري 38 صالة خاصة في مطارات حول العالم، ضمن خططها لتعزيز خدمات الصالات في المحطات الخارجية، فيما قامت حتى الآن بتجهيز 10 طائرات من طراز بوينغ 777 بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، متوقعاً الوصول إلى تزويد نحو 150 طائرة بالخدمة بنهاية العام الجاري.

وأوضح الرضا أن درجة السياحية الممتازة باتت متوفرة حالياً على متن 105 طائرات ضمن أسطول طيران الإمارات، ما يعكس الطلب المتزايد من المسافرين على هذه الفئة، ويجسد التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر مرنة ومنتجات عالية الجودة تلبي تطلعات شرائح واسعة من العملاء.

وكشف الرضا أنه في إطار دعم برنامج التحديث وتعزيز القدرات الصناعية محلياً، وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «سافران»، خلال فعاليات معرض دبي للطيران العام الماضي لتأسيس منشأة متقدمة لتصنيع وتجميع مقاعد الطائرات في دبي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستركّز على تصنيع مقاعد درجتي الأعمال والدرجة السياحية، لتلبية متطلبات مشروع تحديث مقصورات الطائرات، على أن توفر المنشأة الجديدة قدرة إنتاجية مخصصة لخدمة طيران الإمارات، إضافة إلى عملاء سافران الآخرين.

وأشار إلى أن تأخير تسلّم طائرات «بوينج 777X» دفع طيران الإمارات إلى الإبقاء على بعض الطائرات في الخدمة لفترات أطول من المخطط لها، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وحول خطط الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي، قال الرضا إن عمليات صيانة الطائرات يُتوقع أن تتركز في المطار الجديد، حيث ستقام ورش متخصصة لصيانة الطائرات، بما يضمن لطيران الإمارات منظومة تشغيلية وصناعية متكاملة تدعم نموها المستقبلي.