الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

روابط تاريخية

روابط تاريخية
29 يناير 2026 00:01

علاقاتنا مع الكويت، علاقة محبة وقربى، وروابط تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله، وتزداد عمقاً ورسوخاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
واحتفاء الإمارات، بدءاً من اليوم، وعلى مدى سبعة أيام، بالعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، احتفاء بأواصر لا تنفك، ومحبة تزيدها الأيام رسوخاً، وبعقود من الأخوة، والحرص المتبادل على المضي نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر في المجالات كافة، بما يحقق الخير والنماء للشعبين الشقيقين، وشعوب المنطقة.
وبرؤى آمنت منذ عقود بأن وحدة المصير وتكامل الجهود هما الأساس لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، تتعاون الإمارات والكويت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لخدمة القضايا والملفات العربية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً من ثوابت مشتركة تهدف إلى تدعيم أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم العالميين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
الكويت
الإمارات
الإمارات والكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
مشعل الصباح
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أمير الكويت
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©