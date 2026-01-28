روابط تاريخية

علاقاتنا مع الكويت، علاقة محبة وقربى، وروابط تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله، وتزداد عمقاً ورسوخاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

واحتفاء الإمارات، بدءاً من اليوم، وعلى مدى سبعة أيام، بالعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، احتفاء بأواصر لا تنفك، ومحبة تزيدها الأيام رسوخاً، وبعقود من الأخوة، والحرص المتبادل على المضي نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر في المجالات كافة، بما يحقق الخير والنماء للشعبين الشقيقين، وشعوب المنطقة.

وبرؤى آمنت منذ عقود بأن وحدة المصير وتكامل الجهود هما الأساس لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، تتعاون الإمارات والكويت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لخدمة القضايا والملفات العربية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً من ثوابت مشتركة تهدف إلى تدعيم أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم العالميين.