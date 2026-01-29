عواصف عنيفة تتسبب في انهيارين أرضيين جنوب صقلية

تسببت عواصف عنيفة ضربت إيطاليا في حدوث انهيارين أرضيين ببلدة نيشيمي في صقلية، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المنطقة التاريخية وترك بعض المنازل معلقة على حافة جرف.

وأفاد بيان حكومي أن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، تقع على هضبة بدأت في الانهيار، ما أجبر أكثر من 1500 شخص على مغادرة منازلهم.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن انهيارين أرضيين ضربا البلدة في الفترة ما بين 16 يناير الجاري، بعد هطول أمطار غزيرة على الجزر، و25 يناير الجاري ما أثر في شبكة الطرق المحلية، وألحق أضرارا بالمباني، وتسبب في تعطل الخدمات الأساسية.