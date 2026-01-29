الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف عنيفة تتسبب في انهيارين أرضيين جنوب صقلية

انهيار أرضي في بلدة نيشيمي
29 يناير 2026 08:41

تسببت عواصف عنيفة ضربت إيطاليا في حدوث انهيارين أرضيين ببلدة نيشيمي في صقلية، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المنطقة التاريخية وترك بعض المنازل معلقة على حافة جرف.

وأفاد بيان حكومي أن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، تقع على هضبة بدأت في الانهيار، ما أجبر أكثر من 1500 شخص على مغادرة منازلهم.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن انهيارين أرضيين ضربا البلدة في الفترة ما بين 16 يناير الجاري، بعد هطول أمطار غزيرة على الجزر، و25 يناير الجاري ما أثر في شبكة الطرق المحلية، وألحق أضرارا بالمباني، وتسبب في تعطل الخدمات الأساسية.

المصدر: وكالات
صقلية
