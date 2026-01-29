«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تنظم مؤتمراً للأمن الغذائي



دبي (وام)

تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤتمر «مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي»، من 4 إلى 5 فبراير المقبل، في فندق الريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات، وتحت رعاية وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وممثلي الجهات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن الغذائي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والمستثمرين والباحثين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع الزراعي العربي، واستعراض تجارب عربية رائدة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: «يركز المؤتمر على بُعد الاستدامة والأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية لصياغة حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا الأمن الغذائي في الوطن العربي، كما يشكل منصة لتبادل المعرفة وعرض أحدث الدراسات والأبحاث التطبيقية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الزراعي وصنّاع القرار، بما يسهم في تطوير سياسات قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز دور الباحثين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث المتخصصة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

وأضاف: يسلط المؤتمر الضوء على أبرز القضايا الاستراتيجية للأمن الغذائي العربي، بما في ذلك تطوير الاستثمار والتمويل الزراعي، وتعزيز إنتاج السلع الغذائية الأساسية، ودعم التصنيع الغذائي والتبادل التجاري، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة، وفرص الاستثمار في المحافظ الاستثمارية للشركات الزراعية».

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عمل متخصصة ومناقشات حوارية، يتم خلالها عرض أوراق علمية وتجارب عملية ناجحة، تسلط الضوء على النماذج العربية والعالمية الرائدة في الاستدامة الزراعية، ودور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتقليص الفجوة الغذائية في الوطن العربي.

وأوضح الزعابي أن المؤتمر يشمل تقديم جوائز لأفضل الأبحاث العلمية، حيث سيتم منح جائزة مالية لأفضل بحث في كل محور من محاور المؤتمر، بعد تقييمها من قبل لجان تحكيم علمية متخصصة، وذلك دعماً للباحثين وتحفيزاً لإعداد دراسات نوعية تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي المؤتمر في إطار التزام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدعم الجهود العربية المشتركة في مجال التنمية الزراعية، وتمكين الاستثمارات المسؤولة، وتعزيز التعاون الإقليمي بما ينسجم مع أهداف الاستدامة ورؤى التنمية الاقتصادية في الدول العربية.