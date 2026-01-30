الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية

جنيف (أ ب)

حصلت أندية كرة القدم الإنجليزية الكبرى على نصيب الأسد من الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي. وشاركت ستة فرق إنجليزية في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لدولة واحدة في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. وبعد إسدال الستار على مرحلة الدوري في المسابقة القارية، تأهلت خمسة فرق إنجليزية مباشرة لدور الـ16 بعد تواجدها في المراكز الثمانية الأولى بجدول ترتيب الفرق الـ36.

أما الفريق السادس، وهو نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثاني عشر، فسوف يتم تحديد الفريق الذي سوف يواجهه في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية للبطولة، خلال القرعة التي ستجرى في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

ومن المقرر أن تحصل الفرق الإنجليزية الستة مجتمعة على ما لا يقل عن 500 مليون يورو (600 مليون دولار) كجوائز مالية من يويفا. وسوف تحصل الفرق الخمسة المتأهلة مباشرة لدور الـ16 على مليوني يورو إضافية، وهي أرسنال، ليفربول، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ومانشستر سيتي. وقال كيران ماجواير، الأكاديمي المتخصص في تمويل كرة القدم والمشارك في تقديم بودكاست "ثمن كرة القدم"، لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء، أمس الخميس: "بإمكان كل فريق من هذه الفرق أن يحصل بسهولة على ما يقارب 100 مليون يورو (120 مليون دولار)، أما الفرق التي تصل إلى الدور قبل النهائي والمباراة النهائية فسوف تحصل على أكثر من ذلك".

هذا النوع من القوة المالية هو ما دفع العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي لمحاولة إطلاق دوري السوبر الأوروبي، قبل خمس سنوات في محاولة لمواكبة المنافسة، لكن ردة الفعل السلبية في إنجلترا ساهمت في إفشال المشروع سريعاً. ومن دلائل قوة إنجلترا في دوري أبطال أوروبا أن أرسنال هو الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثمانية بمرحلة الدوري في دوري الأبطال، بينما احتل ليفربول وتوتنهام المركزين الثالث والرابع على الترتيب رغم أدائهما المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول 4 انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الفوز على ريال مدريد وإنتر ميلان، بينما لم يفز إلا في أربع مباريات من أصل 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يحتل توتنهام المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المحلي.

حتى نيوكاسل، الفريق الإنجليزي "الأسوأ" في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، أنهى مرحلة المجموعات متفوقاً على ثلاثة من أصل خمسة فرق إسبانية، وثلاثة من أصل أربعة فرق إيطالية، وثلاثة من أصل أربعة فرق ألمانية.

ومن المؤكد أن تتأثر حصة إسبانيا من الجوائز المالية سلباً، بفشل أتلتيك بلباو وفياريال في التأهل حتى للملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة الأدوار الإقصائية التي تشارك فيها الفرق الحاصلة على المركز من التاسع حتى الـ24، كما خرج نابولي، بطل الدوري الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني من المنافسة أيضاً.

وينطبق الأمر ذاته على إيطاليا، حيث لم يعد صعود أنديتها لدور الـ16 مضموناً، فحتى أفضل فرقها، إنتر ميلان، الذي وصل إلى نهائيين من آخر ثلاثة نهائيات لدوري أبطال أوروبا، احتل المركز العاشر فقط في الترتيب، في حين تواجد يوفنتوس في المركز الثالث عشر، وأتالانتا في المركز الخامس عشر.

وقال ماجواير، الأستاذ بجامعة ليفربول: "هذا يعني أن الثروة ستتركز بشكل متزايد في أيدي مجموعة صغيرة من الأندية". وتتغذى هذه الهيمنة على ثلاثة عقود من الثروات المتزايدة من صفقات البث العالمية للدوري الإنجليزي الممتاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كل موسم. وبفضل الجوائز المالية الضخمة التي يتم دفعها سنوياً لكل ناد من الأندية العشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تصل إلى أكثر من مليار دولار، تستطيع حتى فرق الوسط والنصف الأسفل في الترتيب من التفوق على الفرق الأوروبية الأخرى المشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا، وذلك لتغطية رسوم الانتقالات ورواتب اللاعبين.

وأتاح توسيع عدد المشاركين بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بإضافة أربعة فرق جديدة في النظام الجديد فرصة جديدة لإنجلترا لاستغلالها، وكان هذا القرار مدفوعاً بضغوط من يويفا. ويتم منح مقعدين من المقاعد الأربعة الإضافية للبلدين اللذين حققا أفضل سجل جماعي في مسابقات يويفا في الموسم السابق.

وساهم فوز توتنهام بلقب الدوري الأوروبي، وتشيلسي بدوري المؤتمر العام الماضي، بالإضافة لصعود جميع الفرق الإنجليزية الأربعة، بما فيها أستون فيلا، للأدوار الإقصائية بدوري الأبطال في الموسم الماضي، في ضمان حصول إنجلترا على مقعد إضافي بسهولة، فيما كانت إسبانيا هي الدولة الثانية، التي استفادت من تلك الميزة، بالحصول على مقعد خامس لأنديتها في دوري الأبطال.