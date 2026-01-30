«زنداتا» تُطلق مركز عمليات الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة زنداتا «ZENDATA Cyber Defense»، عن إطلاق مركز عمليات الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OT SOC) داخل دولة الإمارات، في خطوة ترسّخ معياراً جديداً لأمن الأنظمة الصناعية في المنطقة.

ويوفّر المركز مراقبة على مدار الساعة واستجابة سريعة للتهديدات، التي تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية، مدعومة بتقنيات متخصّصة في الهجمات السيبرانية لبيئات الأنظمة التشغيلية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت الأشياء الطبي (IoMT).

وقالت الشركة إن إطلاق المركز يأتي في وقت حققت فيه دولة الإمارات، نجاحاً كبيراً في مجال مكافحة المخاطر السيبرانية، وتحرص على تعزيز توفير المتطلبات الحديثة لحماية الأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الحرجة. ويساعد تبني دولة الإمارات للأنظمة الحديثة في مجال الأمن السيبراني، على تحقيق الامتثال المبكر لهذه المتطلبات، مع الحفاظ على استمرارية العمليات وسلامتها، وتعزيز نموذج التشغيل المحلي لحفاظ على البيانات، وتوفير شريك موثوق لدعم المؤسسات في التعامل مع البيئة التنظيمية المتطورة.

وتأسّست «ZENDATA Cyber Defense» بالشراكة مع مجموعة «MBME»، بما يجمع بين الحضور المحلي القوي والخبرة التشغيلية الواسعة. وتستند هذه المبادرة إلى إرث «ZENDATA» كشركة سويسرية متخصّصة في الأمن السيبراني، تمتلك قاعدة عملاء عالمية وأكثر من عشر سنوات من الخبرة العملية في حماية البيئات الصناعية والحيوية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ويعتمد مركز العمليات، على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لتوفير كشف سريع ودقيق للتهديدات والاستجابة لها، بما يتناسب مع خصوصية البيئات الصناعية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والسلامة التشغيلية. ومن خلال دمج التحليلات الذكية مع الخبرة البشرية المتخصّصة، يتيح المركز إنذاراً مبكراً بالهجمات المتطورة، ويحد من التنبيهات غير الدقيقة، ويصنّف التهديدات وفق تأثيرها التشغيلي الفعلي، ما يعزّز الحماية السيبرانية والفيزيائية ويضمن استمرارية العمليات.

وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «MBME»: «يمثل الذكاء الاصطناعي عنصر دعم أساسي لعمليات الأمن عند استخدامه بشكل مسؤول، إذ يساعد المحللين على التركيز على الأولويات من خلال تسريع التحليل وتحسين جودة الكشف، وتمكين الاستجابة السريعة لأنماط الهجمات الجديدة، خصوصاً في بيئات الأنظمة التشغيلية المعقدة».

من جانبها، قالت إيزابيل ماير، الرئيس التنفيذي لشركة «ZENDATA»: «لم تُصمَّم البيئات التشغيلية في الأصل لمواجهة مشهد التهديدات الحالي، ولذلك فحماية البنية التحتية الحيوية اليوم يتطلب خبرة صناعية عميقة، وعمليات تشغيل داخل الدولة، ونماذج أمنية تضع السلامة وتوافر الأنظمة في صميم أولوياتها».

ويستضيف المركز عملياته بالكامل داخل الدولة، مع إمكانية نشر خبراء أمن الأنظمة التشغيلية ميدانياً عند الحاجة. ويوفر هذا النموذج الهجين رؤية مستمرة للأصول الصناعية إلى جانب دعم ميداني مباشر، ما يتيح فهماً دقيقاً لخصوصية المواقع والأنظمة القديمة والعمليات الحساسة للسلامة، مع الاعتماد على آليات كشف فوري، وإجراءات استجابة سريعة تتماشى مع واقع البيئات الصناعية.

ومن خلال الجمع بين التشغيل السيادي، واستخبارات التهديدات المتخصّصة في الأنظمة التشغيلية، والخبرات القابلة للنشر ميدانياً، تقدّم «زنداتا للأمن السيبراني» استجابة عملية وجاهزة للمستقبل لمواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة التي تواجه المؤسسات الصناعية. وتم تصميم مركز العمليات ليس فقط لتلبية المتطلبات التنظيمية، بل أيضاً لرفع مستوى النضج الأمني لمشغلي البنية التحتية الحيوية في منطقة تُعد فيها استمرارية العمليات وتعزيز المرونة الوطنية من الأولويات الأساسية.