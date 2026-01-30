السلام رسالتنا

حرص الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، ينطلق من ثوابت استراتيجية تعتمد على الشفافية والواقعية والدبلوماسية المتّزنة، وهي ثوابت هدفها تكريس السلام قيمة إنسانية ومحركاً رئيسياً لبناء الأوطان، وازدهار الشعوب.

وبفضل سياساتها القائمة على التعاون والانفتاح والحكمة، ومدّ جسور التواصل مع جميع الدول والشعوب، تمضي الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها دولةً محوريةً ورائدةً في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو نهج يؤكده الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

الإمارات سباقة دائماً في مبادرات تعزيز الاستقرار والسلام، وتسعى لبناء الروابط والجسور بين الدول، ورسالتها الدائمة إلى جميع الأطراف هي، اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا، وإعلاء قيم المحبة والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية لمصلحة الدول والشعوب.