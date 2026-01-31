الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ميزان» شعار لملتقى الشارقة للخط في أكتوبر المقبل

«ميزان» شعار لملتقى الشارقة للخط في أكتوبر المقبل
31 يناير 2026 13:18

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق في أُكتوبر المقبل النسخة الـ 12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظّمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وتستمر فعالياته على مدى شهرين، بمشاركات محلية وعربية وعالمية.

وحدّدت اللجنة التنظيمية لملتقى الشارقة للخط، «ميزان» شعاراً للنسخة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عُقِدَ أمس بمقر الدائرة، برئاسة محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، مدير الملتقى، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وقال القصير إن الملتقى يواصل توسّعه نحو العالمية، مستنداً إلى الرعاية المتواصلة والرؤية الفنية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث تأتي النسخة الـ 12 من الملتقى بحُلّة جديدة لتؤكد دور الشارقة الريادي في الاهتمام بالخط العربي باعتباره فناً عربياً أصيلاً، وللمضيِّ في تعزيز رسالة الملتقى النبيلة لفن الخط العربي لما له من أهمية ومكانة خاصة على المستوى التاريخي والإسلامي.

أخبار ذات صلة
سلطان الثقافة وباني الجسور.. حاكم الشارقة ورحلة نصف قرن في صناعة المعرفة والاعتراف العالمي
«الشارقة للكتاب» تستقبل زيارات رفيعة المستوى

وأشار إلى أن شعار «ميزان» يحمل دلالات فنية واسعة تجسّد جوهر الخط العربي القائم على النظام والدقة، وتمنح الخطّاط رؤية كبيرة للإبداع في إنجاز العمل الخطّي.

وأوضح أن مفهوم الميزان يتجلّى في وحدة القياس (النقطة) التي تضبط نسب الحروف، وفي التوازن الدقيق بين الكتلة والفراغ الذي يمنح اللوحة إيقاعها البصري، وصولاً إلى التناغم بين الخط والزخرفة، بما يحقق وحدة فنية متكاملة لا يطغى فيها عنصر على آخر.

وعلى الصعيد التنظيمي، تبدأ اللجنة، خلال الشهر الجاري، إرسال الدعوات للخطاطين والفنانين حول العالم، معلنةً فتح باب استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث حددت نهاية شهر مايو المقبل موعداً نهائياً لاستلام الاستمارات الإلكترونية والأعمال المقترحة.

المصدر: وام
ملتقى الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©