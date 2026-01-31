الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إنجاز اقتصادي

إنجاز اقتصادي
1 فبراير 2026 00:15

إنجاز اقتصادي تاريخي سجلته الإمارات، مع تجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية حاجز تريليون دولار لأول مرة، بما يعادل 3.8 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.8% مقارنة بالعام السابق، فيما واصلت الصادرات غير النفطية مسارها التصاعدي لتتخطى 813 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 45.5%. تكتسب هذه الأرقام دلالة مضاعفة، باعتبارها مستهدفات استراتيجية أُعلن عنها قبل ثلاثة أعوام للوصول إليها بحلول عام 2031، ليتم تحقيق 95% منها قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، في تأكيد واضح على نجاعة الرؤية الاقتصادية للدولة، وجهود الفرق الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي.
 هذا الأداء يعكس اكتمال البيئة الاستثمارية في الدولة، وتضاعف الشراكات الدولية، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسخ ثقة العالم بالاقتصاد الإماراتي. ما تحقق يُعد ثمرة جهود وطنية متكاملة، ورسالة المرحلة المقبلة واضحة: مضاعفة العمل، وترسيخ الشراكات، لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
نورة الكعبي تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"CAF" في بنما
الاقتصاد
الإمارات
التجارة الخارجية
التجارة الخارجية غير النفطية
الاقتصاد الإماراتي
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©