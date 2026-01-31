إنجاز اقتصادي تاريخي سجلته الإمارات، مع تجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية حاجز تريليون دولار لأول مرة، بما يعادل 3.8 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.8% مقارنة بالعام السابق، فيما واصلت الصادرات غير النفطية مسارها التصاعدي لتتخطى 813 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 45.5%. تكتسب هذه الأرقام دلالة مضاعفة، باعتبارها مستهدفات استراتيجية أُعلن عنها قبل ثلاثة أعوام للوصول إليها بحلول عام 2031، ليتم تحقيق 95% منها قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، في تأكيد واضح على نجاعة الرؤية الاقتصادية للدولة، وجهود الفرق الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي.

هذا الأداء يعكس اكتمال البيئة الاستثمارية في الدولة، وتضاعف الشراكات الدولية، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسخ ثقة العالم بالاقتصاد الإماراتي. ما تحقق يُعد ثمرة جهود وطنية متكاملة، ورسالة المرحلة المقبلة واضحة: مضاعفة العمل، وترسيخ الشراكات، لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.