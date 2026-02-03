الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رسالة حضارية

رسالة حضارية
4 فبراير 2026 00:15

تحتفي الإمارات في الرابع من فبراير من كل عام - مع العالم - باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، مجددة التزامها بترسيخ قيم التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، لكونها شريكاً مهماً وأساسياً في إنجاح مبادرات السلام على المستويين الإقليمي والدولي، ورسالتها الحضارية قائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، ونبذ التعصب.
دولتنا تعزز رسالتها للسلام، وتعمل جاهدة على إيصالها إلى كل أنحاء العالم، وهو ما يؤكد عليه دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقاءات سموه مع القادة والرؤساء والزعماء من مختلف القارات، في إطار حرص سموه على تعزيز قيم التعايش والعدالة في مناطق العالم المختلفة.
الإمارات التي تستضيف العالم على أرضها هذه الأيام للمشاركة في أعمال «القمة العالمية للحكومات»، تحرص على التواجد دائماً في كل مبادرة أو حدث أو جهد ينشد الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم، وتتطلع دائماً إلى العمل مع الشركاء لتحقيق التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

