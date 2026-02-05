الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ثقة دولية

ثقة دولية
6 فبراير 2026 00:01

الإمارات تحرص على مواصلة مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، في إطار التزامها ونهجها القائم على التعاون الاستراتيجي، والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار، وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة. 
وبالتزامن مع استضافة أبوظبي للجولة الثانية من «المحادثات الثلاثية» بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة، تتكلل جهود الإمارات في الوساطة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا بإنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى، شملت 157 أسيراً من الجانبين، بمجموع 314 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين بوساطة الإمارات إلى 4955 أسيراً منذ اندلاع الأزمة.
الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة بلغ عددها 18 وساطة، ونجاحها يعكس تقدير الدولتين للإمارات كوسيط موثوق يعمل على كل ما من شأنه دعم مساعي السلام، كما يُعبِّر عن عمق العلاقات التي تجمع الإمارات بالبلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
أميركا تدعو إلى مفاوضات للحد من الأسلحة النووية
الحرب في أوكرانيا
وساطة إماراتية
روسيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
الإمارات
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©