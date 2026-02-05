الإمارات تحرص على مواصلة مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، في إطار التزامها ونهجها القائم على التعاون الاستراتيجي، والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار، وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة.

وبالتزامن مع استضافة أبوظبي للجولة الثانية من «المحادثات الثلاثية» بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة، تتكلل جهود الإمارات في الوساطة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا بإنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى، شملت 157 أسيراً من الجانبين، بمجموع 314 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين بوساطة الإمارات إلى 4955 أسيراً منذ اندلاع الأزمة.

الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة بلغ عددها 18 وساطة، ونجاحها يعكس تقدير الدولتين للإمارات كوسيط موثوق يعمل على كل ما من شأنه دعم مساعي السلام، كما يُعبِّر عن عمق العلاقات التي تجمع الإمارات بالبلدين الصديقين.