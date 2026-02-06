تواصل الإمارات توسيع قاعدة شراكاتها التنموية مع مختلف بلدان العالم، انطلاقاً من نهج الدولة الاستراتيجي القائم على التعاون البناء لتحقيق نمو مستدام وازدهار متبادل، يضمن مستقبلاً أفضل للجميع، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال مباحثات سموه مع معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفخامة بريس أولغي أنغيما، رئيس جمهورية الغابون، وفخامة إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي.

الزيارات بما تشهده من مباحثات وحوارات وتطابق في الرؤى، توفر فرصاً مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم في قطاعات محورية تشمل الطاقة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وتجسد ما ينتج عنها من توقيع اتفاقيات وإعلان مذكرات تفاهم، نهج الدولة لبناء شراكات تنموية مستدامة، تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعوب، وإيجاد فرص جديدة للأجيال المقبلة.