الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دايسو اليابان تطلق أكبر تشكيلة لرمضان في دولة الإمارات

دايسو اليابان تطلق أكبر تشكيلة لرمضان في دولة الإمارات
7 فبراير 2026 17:13

تقدم دايسو اليابان أكبر مجموعة لرمضان في دولة الإمارات، حيث تضم أكثر من ٤٫٠٠٠ منتج متنوع بأسعار تبدأ من ٥ دراهم، حيث تفخر بتقديم أوسع وأشمل تشكيلة لها حتى الآن، والتي تم اختيارها بعناية لتساعد العملاء على خلق أجواء دافئة ومميزة في منازلهم خلال الشهر الفضيل. تضم المجموعة تشكيلة واسعة من الفوانيس بأحجام مختلفة تبدأ من ١٥ سم وتصل حتى ١٢٠ سم، بالإضافة إلى إضاءات ديكورية، وسائد ناعمة، وتقويمات عدٍّ تنازلي لرمضان بتصاميم أنيقة تضيف لمسة خاصة للتقاليد اليومية طوال الشهر الكريم. 

وتتضمن مجموعة هذا العام قطعاً جديدة ومميزة، منها ديكورالمساجد للعرض، وزينة خشبية أنيقة مزودة بإضاءة مدمجة بأحجام تتراوح بين ٣٠ سم و ١٥٠ سم، إلى جانب ديكورات أرابيسك مستوحاة من الزخارف الإسلامية التقليدية. وتُعد هذه القطع المميزة خياراً مثالياً لتعزيز ديكور المنازل وتنسيق الهدايا، حيث تجمع بين الأصالة الثقافية والتصميم العصري. كما تتوفر تشكيلة جديدة من مباخر البخور، الوسائد، أدوات المائدة، الصواني، الأكواب، حوامل المصاحف، تقويمات رمضان، سجادات الصلاة، وغيرها الكثير، مع تركيز خاص على الإضاءات الرمضانية التي تضفي أجواء روحانية مميزة. 

وللعملاء الذين يستعدون لاستضافة التجمعات الرمضانية، توفر دايسو اليابان مجموعة متكاملة من مستلزمات تنسيق الموائد، تشمل مفارش الطاولات، الأكواب، أدوات التقديم، والديكورات المتناسقة، إضافة إلى زينة تعليق جذابة تضفي أجواء احتفالية في مختلف أركان المنزل. ومع طرح العديد من المنتجات الجديدة والفريدة هذا العام، سيجد العملاء كل ما يحتاجونه للزينة والاستضافة والاحتفال بسهولة. 
تتوفر جميع مجموعة رمضان في جميع متاجر دايسو اليابان المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات. 

وبصفتها متجر القيمة الياباني رقم ١ في الإمارات، توفر دايسو اليابان أكثر من ٨٠٫٠٠٠ منتج، مع وصول ٨٠٠ منتج جديد شهرياً، بأسعار تبدأ من ٧٫٥ دراهم فقط. ومع انتشار أكثر من ٥٠ متجراً في مختلف أنحاء الدولة، تواصل دايسو اليابان تقديم منتجات تجمع بين الجودة والأناقة والأسعار المناسبة للجميع. 
 رمضان كريم لكل من يحتفل بهذه المناسبة. 
تابعونا على إنستغرام @daiso_japan_uae للاطلاع على أحدث المستجدات. 

«مادة إعلانية»

اليابان
رمضان
الإمارات
الديكور
التصميم
