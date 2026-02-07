ترحيب الإمارات بعقد مباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط، يؤكد نهجها الراسخ في دعم الحوار والدبلوماسية كمسارٍ أساسي لمعالجة القضايا الخلافية، وترسيخ أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يأتي هذا الموقف منسجماً مع سياسة الإمارات الثابتة التي تؤمن بأن التقارب وبناء جسور الثقة بين الدول يشكلان حجر الزاوية في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية، كما يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة في تهيئة مناخات بناءة للحوار، بما يعزز فرص التفاهم، ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

تؤمن الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، وتجسد قناعة راسخة بأن الحلول السياسية والحوار الجاد هما الطريق الأمثل لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.