سار يعيد كريستال بالاس للانتصارات في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)



وضع كريستال بالاس حداً لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول في المسابق منذ أكثر من شهرين. وحقق كريستال بالاس فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه برايتون بنتيجة 1 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ25 للمسابقة.

وسجل النجم السنغالي الدولي اسماعيلا سار هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 61، فيما عجز لاعبو برايتون عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء. وأصبح هذا هو الفوز الأول لكريستال بالاس في المسابقة العريقة منذ تغلبه 2 - 1 على مضيفه فولهام في السابع من ديسمبر الماضي، ليفشل بعدها في تحقيق أي فوز على مدار مبارياته التسع الماضية، التي شهدت تحقيقه 3 تعادلات، مقابل 6 هزائم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 8 تعادلات و9 هزائم، إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، متفوقاً بفارق نقطة على برايتون، صاحب المركز الرابع عشر، الذي تلقى خسارته الثامنة مقابل 7 انتصارات و10 تعادلات.