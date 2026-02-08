الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رؤية متكاملة

رؤية متكاملة
9 فبراير 2026 00:15

ترحيب الإمارات بخطة السلام الشاملة للسودان التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يؤكد أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لإرساء هدنة إنسانية فورية غير مشروطة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام، ووقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي إلى حكومة مدنية مستقلة عن جميع أطراف النزاع والجماعات المتطرفة، والبدء في عملية إعادة الإعمار.
وفي هذا الإطار، أشادت الإمارات بالدور القيادي لفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة لمنع انزلاق السودان نحو المزيد من التطرف والانقسام، وبجهوده في عقد المؤتمر الإنساني واجتماع «الرباعية» في واشنطن، قبل أيام.
الموقف الإماراتي يعكس التزاماً بالعمل مع المجموعة الرباعية لترسيخ رؤية متكاملة تعالج الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية للصراع في السودان، وتضع أسساً واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، وصولاً إلى انتقال سياسي لحكومة مدنية تضع مصلحة السودان أولاً.

