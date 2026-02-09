«ميتا» تواجه اتهامات احتكارية في أوروبا وتطلق مكالمات «واتساب» عبر المتصفح

وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لشركة «ميتا» بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار، حيث اعترضت المفوضية على سياسة الشركة المطبقة منذ منتصف يناير الماضي، والتي تحصر خدمات الذكاء الاصطناعي على «واتساب» في مساعدها «Meta AI» وتمنع التطبيقات المنافسة.

وهددت المفوضية بفرض إجراءات مؤقتة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، في وقت أشارت فيه التقارير إلى أن «ميتا» استثنت إيطاليا من هذه السياسة، بينما أمرت هيئة المنافسة البرازيلية بتعليقها وفتحت تحقيقاً مماثلاً.

وفي سياق متصل بالتحديثات التقنية، بدأ التطبيق طرح ميزات المكالمات الصوتية والمرئية عبر «واتساب ويب» مباشرة من المتصفح، وهي ميزة مشفرة بالكامل وتتطلب الحذر عند مشاركة الشاشة.

وبحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب، فإن الإطلاق الحالي يركز على المحادثات الفردية، مع العمل على دعم المكالمات الجماعية لنحو 32 مشاركا، إضافة إلى ميزات الجدولة وروابط الاتصال في التحديثات المقبلة.