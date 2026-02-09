ثوابت تاريخية

تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يستوجب المضي قُدُماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية من دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال محادثاتهما في أبوظبي.

والسلام الذي تنشده الإمارات للمنطقة، وتعمل دائماً على تعزيز أسبابه، وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوبها، هو السلام العادل والشامل، الذي يقوم على أساس حلِّ الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتتسق الجهود الإماراتية في هذا الإطار مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصَوْن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.