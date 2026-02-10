حمد الشرقي يستقبل ضيوف ملتقى الفجيرة الإعلامي ويؤكد أن الإعلام قوة مؤثرة في تشكيل الوعي

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أهمية قطاع الإعلام بوصفه قوةً ناعمة ومؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم، والإسهام في تعزيز حضور الهوية الوطنية في المجتمع وتطوير اقتصاد معرفي رقمي مستدام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل سلاحاً ذا حدّين، لما لها من دور في تطوير العمل الإعلامي، مقابل ما تطرحه من تحديات تمسّ مصداقية المحتوى ودقة المعلومة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الضوابط المهنية والمسؤولية الإعلامية.





جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في ملتقى الفجيرة الإعلامي، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة يومي 10 و11 فبراير الجاري، وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، تحت عنوان «الإعلام الجديد.. أقنعة الحقيقة».

ورحّب سموه بضيوف الملتقى، الذي يضم نخبة من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار والإعلاميين من الوطن العربي، مشيراً إلى دورهم الهام في تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك لدعم تطوير قطاع الإعلام، بما يسهم في الارتقاء بأدائه، وتعزيز دوره ورسالته، ومواكبة التحولات المتسارعة.





وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، أن الملتقى يشكّل منصة هامة لمناقشة التحديات، التي يواجهها قطاع الإعلام، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعزّز ترسيخ الإعلام المسؤول، ويدعم مواكبة المتغيرات والارتقاء بأداء القطاع، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً ومؤثراً في هذا المجال على المستوى الدولي.





وأكد سموه أن توجيهات حكومة الإمارات مكّنت من قيادة مسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي مستدام، من خلال تبنّي استراتيجيات إعلامية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهم في تطوير منظومة الإعلام، مع الحفاظ على المصداقية والمسؤولية المهنية.





وأوضح سموه أن إمارة الفجيرة تلعب دوراً محورياً في هذا التحول، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوّع بيئاتها الإعلامية، بما يعزّز قدرتها على الابتكار وتطوير المحتوى الإعلامي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز فاعل في قطاع الإعلام.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التطور في قطاع الإعلام.





حضر اللقاء معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

وكان الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، قد افتتح بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ملتقى الفجيرة الإعلامي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثّق فعاليات النسخة الأولى من مسابقة «إعلامي الغد»، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مدارس إمارة الفجيرة، وتضمنت لقطات الفيلم تغطية للورش التدريبية التفاعلية لتعليم أساسيات الإعلام، مثل: التقديم والإلقاء والعمل أمام الكاميرا وأخلاقيات الإعلام، بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية.

وألقى محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة ورئيس اللجنة العليا للملتقى، كلمة حفل الافتتاح، مؤكداً اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالإعلام ودعمه المستمر، وكذلك متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمواكبة مستجدات الإعلام الحديث وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وأكد الضنحاني أن الملتقى يشكل منصة جامعة للإعلاميين العرب لمناقشة تحديات الإعلام الجديد، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد غيّرا قواعد المشهد الإعلامي، وجعلا التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة أصعب، مما يستدعي تطوير أدوات المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الوعي المهني، واستثمار التقنيات الحديثة لترسيخ إعلام مسؤول يخدم المجتمع، ويحافظ على استقراره وتقدمه.

واختتم الحفل بتكريم الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رواد الإعلام في دولة الإمارات، وهم: الإعلامي د. عبدالله النويس، والإعلامي أحمد الشيخ، والصحف العربية، ممثلة برؤساء تحريرها، وهم رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، ورئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية، كما كرم الفائزين في مسابقة إعلامي الغد.

حضر الافتتاح، معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ونخبة من المسؤولين والإعلاميين.