الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور

«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
10 فبراير 2026 20:13

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، انطلاق بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور، على مدار يومي الأربعاء والخميس بمقره في منطقة الفلاح بمشاركة كبيرة.
يتضمن برنامج فعاليات يوم غد منافسات الشباب فئة جير بيور، وقرموشة جير- فرخ جرناس، والسيدات لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.
كما أشار إلى أن اليوم التالي سيشهد منافسات الشباب فئات جير شاهين، وجير تبع - فرخ وجرناس، بالإضافة إلى الفعاليات المخصصة لكبار المواطنين لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن الرياضات التراثية ركيزة أساسية في برنامج ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، وتحمل في مضامينها رسائل حضارية لتعزيز التلاقي الثقافي بين الشعوب، وترسيخ جهود الدولة بدعم قيادتها الرشيدة في صون تراثها، وغرس قيمها في نفوس الأجيال، وتعزيز الاهتمام بممارستها.
ونوه إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الفعاليات غداً، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحها، مشيراً إلى أن قرار إقامة المنافسات على مدار يومين نظراً لتزايد أعداد المشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض المنافسات في بيئة مشجعة ومحفزة وفق أفضل الممارسات.

أخبار ذات صلة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
مروة مرشد تهدي «الأولمبياد الخاص» برونزية البولينج في «ألعاب الماسترز»
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الصيد بالصقور
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©