اقتصاد مستدام

11 فبراير 2026 00:01

أبوظبي تعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً عبر الالتزام بتسريع النمو، والتحول نحو الاقتصاد الذكي والمتنوع والشامل والمستدام، مستندة إلى ما تتميز به من عمق ومتانة التنويع الاقتصادي، وكفاءة وفاعلية السياسات والتشريعات، وقدرتها في التعامل مع التوجهات والمتغيرات المتسارعة.
واسترشاداً بالرؤى الحكيمة للقيادة، وعبر طموحات تستشرف المستقبل، وتتحول إلى نتائج ملموسة تسهم في توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع، قطع اقتصاد الإمارة خطوات واسعة، رسخت مكانة أبوظبي وجهة أولى للمواهب الاقتصادية العالمية، ورؤوس الأموال الباحثة عن بيئة عمل تجمع بين الأمان الفائق، والنمو غير المحدود.
أبوظبي تدعم الاستثمارات النوعية، وتعمل على تعزيز النمو المستدام، استناداً إلى اقتصادها القوي الذي يستقطب الاستثمارات والشركات والمواهب، ويتميز ببيئة أعمال تنافسية، وبرامج وخطط تستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنافسية.

