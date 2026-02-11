توجهات مهمة تتضمنها الخطة الاستراتيجية لـ«مكتب المؤسس» التي اعتمدها سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستهدف صون إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتوثيقه وتفعيله، بما يواكب الأولويات الوطنية.

الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى إعداد تجارب لتقديم إرث الشيخ زايد بصورة ملهمة، فيما تشكِّل مبادراتها منظومة مبتكرة تضمن استدامة هذا الإرث، وما يحمله من قِيَم حضارية وإنسانية، وإبراز الدور المحوري للقائد المؤسس في بناء الدولة، عبر توثيق إنجازاته، ونقلها للأجيال بأسلوب عصري مستدام.

إرث زايد نبراس لمسيرة التنمية المستدامة في الإمارات وتوجهاتها المستقبلية، وتمكين «مكتب المؤسس» من تطوير أدواته، يسهم في توسيع الشراكات بطرق معاصرة قائمة على التفاعل والتكامل، تعكس مكانة الدولة الثقافية والمعرفية المرموقة.