الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إرث زايد

إرث زايد
12 فبراير 2026 00:01

توجهات مهمة تتضمنها الخطة الاستراتيجية لـ«مكتب المؤسس» التي اعتمدها سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستهدف صون إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتوثيقه وتفعيله، بما يواكب الأولويات الوطنية. 
الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى إعداد تجارب لتقديم إرث الشيخ زايد بصورة ملهمة، فيما تشكِّل مبادراتها منظومة مبتكرة تضمن استدامة هذا الإرث، وما يحمله من قِيَم حضارية وإنسانية، وإبراز الدور المحوري للقائد المؤسس في بناء الدولة، عبر توثيق إنجازاته، ونقلها للأجيال بأسلوب عصري مستدام.
إرث زايد نبراس لمسيرة التنمية المستدامة في الإمارات وتوجهاتها المستقبلية، وتمكين «مكتب المؤسس» من تطوير أدواته، يسهم في توسيع الشراكات بطرق معاصرة قائمة على التفاعل والتكامل، تعكس مكانة الدولة الثقافية والمعرفية المرموقة.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان الشيخ زايد يحتضن أكبر بطولة رمضانية في الإمارات بجوائز قدرها 10 ملايين درهم
إبحار سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة
مكتب المؤسس
إرث زايد
منصور بن زايد
الإمارات
الشيخ زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
اليوم 20:35
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©