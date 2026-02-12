«أبوظبي لرفع الأثقال»: لقاء نهيان بن زايد دافع كبير لمواصلة الإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أن لقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مع مجلس الإدارة واللاعبين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، دافع كبير للتطور وتحقيق الإنجازات في مختلف المنافسات داخل الدولة وخارجها.

وتوجه عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر في نفوس الجميع بالنادي، ما يضعهم أمام تحدي الاستمرار في المسيرة الناجحة التي كللت في الفترة الماضية، من خلال إنجازات دولية للمنتخبات الوطنية، بمشاركة لاعبي نادي أبوظبي الذين يمثلون العمود الفقري للمنتخبات.

وأضاف أن الدعم الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي يمثل مفتاح النجاح والتميز، بما يعزز الحرص على تنفيذ الرؤية والاستراتيجية لإنشاء النادي ضمن مجموعة من الأندية، وتميزه بالنتائج القوية في رياضة رفع الأثقال.

ودعا المنصوري اللاعبين إلى مضاعفة جهودهم في الاستحقاقات المقبلة، للحفاظ على مسيرة الإنجازات في كافة البطولات، وأثنى على فوز النادي بميداليتين ذهبية وفضية في منافسات «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026».