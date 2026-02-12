الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«أبوظبي لرفع الأثقال»: لقاء نهيان بن زايد دافع كبير لمواصلة الإنجازات

«أبوظبي لرفع الأثقال»: لقاء نهيان بن زايد دافع كبير لمواصلة الإنجازات
13 فبراير 2026 00:20

 

أبوظبي (وام)
أكد مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أن لقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مع مجلس الإدارة واللاعبين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، دافع كبير للتطور وتحقيق الإنجازات في مختلف المنافسات داخل الدولة وخارجها.
وتوجه عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر في نفوس الجميع بالنادي، ما يضعهم أمام تحدي الاستمرار في المسيرة الناجحة التي كللت في الفترة الماضية، من خلال إنجازات دولية للمنتخبات الوطنية، بمشاركة لاعبي نادي أبوظبي الذين يمثلون العمود الفقري للمنتخبات.
وأضاف أن الدعم الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي يمثل مفتاح النجاح والتميز، بما يعزز الحرص على تنفيذ الرؤية والاستراتيجية لإنشاء النادي ضمن مجموعة من الأندية، وتميزه بالنتائج القوية في رياضة رفع الأثقال.
ودعا المنصوري اللاعبين إلى مضاعفة جهودهم في الاستحقاقات المقبلة، للحفاظ على مسيرة الإنجازات في كافة البطولات، وأثنى على فوز النادي بميداليتين ذهبية وفضية في منافسات «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026».

أخبار ذات صلة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
نهيان بن زايد يشهد حفل إطلاق استراتيجية مؤسسة زايد الخير
نهيان بن زايد
رفع الأثقال
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©