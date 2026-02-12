الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، تجمعهما علاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، وتستند إلى إرث حضاري وثقافي واجتماعي مشترك، ورؤى وتطلعات تنموية موحّدة.

وبفضل الرؤى الطموحة التي تتبنّاها القيادة في البلدين، رسخت العلاقات بينهما نموذجاً متميّزاً من التنسيق والتعاون في المجالات كافة، لتشهد تطوراً مستمراً وعملاً مشتركاً يعزز تطلعاتهما إلى مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً للشعبين الشقيقين، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدى استقبال سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

وفي إطار الموقفين الخليجي والعربي الداعمين للأمن والسِلم الإقليمي والدولي، وجهود التنمية الشاملة والمستدامة، تكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.