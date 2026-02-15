الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نماذج إيجابية

نماذج إيجابية
16 فبراير 2026 00:15

مبادرة «صناع الأمل»، التي تعد من أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت من الإمارات، فتحت آفاقاً واسعة أمام العمل الإنساني والتطوعي في الوطن العربي، حيث يتجاوز أثرها التكريم المادي ليصل إلى غرس ثقافة العطاء المستدام، ومنح «فرسان العطاء» قدرة استثنائية على تطوير برامجهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم، مما يحول المبادرات الفردية النبيلة إلى مؤسسات قادرة على تغيير واقع المجتمعات العربية نحو الأفضل.
 تلقي المبادرة الضوء على «الأبطال الجدد» الذين يكرسون حياتهم لخدمة الآخرين وإغاثة المنكوبين، ليكونوا نماذج إيجابية ملهمة للشباب العربي، مما يساهم في تغيير المفاهيم المجتمعية حول النجاح، ويشجع الأجيال الجديدة على الانخراط في العمل التطوعي، والمشاركة في هذه المسيرة الإنسانية.
 القيمة الجوهرية لمبادرة «صناع الأمل» تكمن في قدرتها على تعزيز ثقافة الأمل والتفاؤل، وتحقيق حراك إيجابي يربط بين الشباب العربي، ليكون الأمل أداة الأجيال لصنع المعجزات، والمحفز الأول لتحسين جودة الحياة في الوطن العربي.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
صناع الأمل
الإمارات
دبي
محمد بن راشد
المبادرات الإنسانية
العمل الإنساني
الشباب العربي
العمل التطوعي
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©