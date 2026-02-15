مبادرة «صناع الأمل»، التي تعد من أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت من الإمارات، فتحت آفاقاً واسعة أمام العمل الإنساني والتطوعي في الوطن العربي، حيث يتجاوز أثرها التكريم المادي ليصل إلى غرس ثقافة العطاء المستدام، ومنح «فرسان العطاء» قدرة استثنائية على تطوير برامجهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم، مما يحول المبادرات الفردية النبيلة إلى مؤسسات قادرة على تغيير واقع المجتمعات العربية نحو الأفضل.

تلقي المبادرة الضوء على «الأبطال الجدد» الذين يكرسون حياتهم لخدمة الآخرين وإغاثة المنكوبين، ليكونوا نماذج إيجابية ملهمة للشباب العربي، مما يساهم في تغيير المفاهيم المجتمعية حول النجاح، ويشجع الأجيال الجديدة على الانخراط في العمل التطوعي، والمشاركة في هذه المسيرة الإنسانية.

القيمة الجوهرية لمبادرة «صناع الأمل» تكمن في قدرتها على تعزيز ثقافة الأمل والتفاؤل، وتحقيق حراك إيجابي يربط بين الشباب العربي، ليكون الأمل أداة الأجيال لصنع المعجزات، والمحفز الأول لتحسين جودة الحياة في الوطن العربي.