تحرص الإمارات على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تراه قوةً حقيقيةً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، مدفوعة في ذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وبرؤى استشرافية تربط بين التقدم التكنولوجي ورفاهية المجتمع.

وبالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، تواكب الدولة النمو المتسارع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بوضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية، وعبر استثمارات ضخمة ومبادرات حكومية غير مسبوقة، وبناء شراكات استراتيجية تُسرِّع وتيرة تبني منظومة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، وتدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

نهج الإمارات، توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان والمجتمع، لذا تحرص على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال، ليتجاوز كونه أداة تقنية متقدمة، ليصبح عقلاً استباقياً يعيد صياغة مفهوم التميز الحكومي عبر جعل الإنسان وجوهر حياته الغاية الأسمى.