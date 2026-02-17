رئيس الدولة يبارك لشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع. رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع».