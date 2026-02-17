الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يبارك لشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان

17 فبراير 2026 19:37

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع. رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رمضان
رئيس الدولة
شهر رمضان
الإمارات
محمد بن زايد
