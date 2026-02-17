حمدان بن زايد يبارك قدوم شهر رمضان المبارك

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك.. شهر الخير والعطاء.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وأن يعيده على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار والبركات».

