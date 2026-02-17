طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله يكون شهر خير وبركة، وأن ينعم علينا وعلى العالم أجمع بالأمن والازدهار».

