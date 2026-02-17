الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

17 فبراير 2026 22:46

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله يكون شهر خير وبركة، وأن ينعم علينا وعلى العالم أجمع بالأمن والازدهار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
