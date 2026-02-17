الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عطاء وتسامح

عطاء وتسامح
18 فبراير 2026 00:01

تستقبل الإمارات شهر رمضان المبارك بمزيد من العطاء، والتسامح، والتكافل المجتمعي، والحرص المتجدد على مساعدة الآخر، وبمزيد من الأمنيات من القيادة الرشيدة بأن يجعله الله عز وجل شهر سلام واستقرار على المنطقة والعالم أجمع، وأن يعيده على وطننا الغالي ونحن في أمن وأمان وسلامة.
مثل هذه الأيام المباركة مناسبة إيمانية عظيمة لاستلهام الدروس الروحية والتربوية التي تحملها وترجمتها إلى سلوك عملي يعزز قيم الوحدة والتعايش بين مكونات المجتمع كافة، ويرسخ قيم الأخوة الإنسانية، ويسهم في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر.
الرحمة والتسامح والتكافل، قيم إنسانية نبيلة راسخة في مجتمع الإمارات، ومن الضروري اغتنام شهر رمضان الفضيل لتجديدها عبر تعزيز روح التضامن، ومد جسور المحبة والتراحم بين الناس، ترجمة لنهج دولتنا في العمل الإنساني الذي يضع الإنسان في صدارة أولوياته.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©