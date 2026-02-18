الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قمة المستقبل

قمة المستقبل
19 فبراير 2026 00:01

الإمارات تدعم كل جهد أو تعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي يستهدف توظيف وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التكنولوجية الرائدة عالمياً، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
ومن أهم الجهود الدولية، في هذا الإطار، «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، المنعقدة حالياً في نيودلهي، والتي يشارك فيها، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار ووفود من الخبراء والمتخصصين يمثلون أكثر من 100 دولة.
القمة، إلى جانب أنها تستضيف ندوات علمية وبحثية تستشرف مستقبل التحولات التكنولوجية العالمية، والحلول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، تشهد تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى لتحديد التوجهات العالمية لحوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تنافسية القطاعات الحيوية، وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي.

أخبار ذات صلة
«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يبدأ 6 أبريل
مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند
قمة تأثير الذكاء الاصطناعي
الهند
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الهندسة
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
نيودلهي
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©