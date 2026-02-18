قمة المستقبل

الإمارات تدعم كل جهد أو تعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي يستهدف توظيف وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التكنولوجية الرائدة عالمياً، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

ومن أهم الجهود الدولية، في هذا الإطار، «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، المنعقدة حالياً في نيودلهي، والتي يشارك فيها، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار ووفود من الخبراء والمتخصصين يمثلون أكثر من 100 دولة.

القمة، إلى جانب أنها تستضيف ندوات علمية وبحثية تستشرف مستقبل التحولات التكنولوجية العالمية، والحلول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، تشهد تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى لتحديد التوجهات العالمية لحوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تنافسية القطاعات الحيوية، وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي.