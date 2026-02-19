إنتر لتجاوز الهبوط الأوروبي بمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

روما (د ب أ)

يسعى إنتر ميلان إلى تجاوز خيبة أمله الأوروبية، وذلك حينما يحلُّ ضيفاً على ليتشي، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وخسر إنتر ميلان أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي 3/1، أمس الأربعاء، في ذهاب ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات الفريق الأزرق والأسود مهدداً بالخروج من البطولة والحرمان من استئناف مشواره بها، بعدما كان وصل إلى نهائي نسخة الموسم الماضي أمام البطل باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث خسر بخماسية في ميونيخ الألمانية. وبات إنتر ميلان مطالباً بعزل نفسه مؤقتاً عن مواجهة بودو جليمت في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، حينما يحلُّ ضيفاً على ليتشي. وفيما يخصُّ بطولة الدوري، قدم إنتر ميلان أداءً رائعاً في الجولات الماضية، وجاء فوزه على يوفنتوس في ديربي إيطاليا في الجولة الماضية بنتيجة 2/3، ليكون السادس على التوالي في بطولة الدوري، مما سمح له برفع رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة.

وسوف يعتمد الروماني كريستيان تشيفو، مدرب إنتر ميلان، على مزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية في مواجهة ليتشي، وذلك من أجل توفير بعض اللاعبين المهمين استعداداً لمواجهة العودة في ملعب «جوزيبي مياتزا» أمام الفريق النرويجي الذي فاجأ إنتر بنتيجة غير متوقعة.

وعلى الجانب الآخر، يحتلُّ ليتشي المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا، صاحب المركز الثامن عشر، وهو أول مراكز الهبوط.

وفي مواجهة أخرى، يهدف ميلان إلى استدراك ما فاته في لقاء التعادل 1/1 مع كومو، أمس الأربعاء، وذلك حينما يستضيف بارما، يوم الأحد. وكانت مواجهة ميلان وكومو تأجلت بسبب تزامن موعدها مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث أقيم الحفل في ملعب «سان سيرو»، ليتم إقامتها أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل 1/1.

وبهذا التعادل بات ميلان يبتعد بفارق سبع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، لكنه مازال يتشبث بأمل المنافسة حتى وإن كان ضئيلاً. ويمكن لميلان تقليص الفارق مع إنتر، في حال فوزه على بارما وخسارة غريمه التقليدي أمام ليتشي أو تعثره بأي نتيجة، لكن ماسيمليانو أليجري، مدرب ميلان، لا يعوّل على نتائج منافسه، ويسعى لخلق روح التحدي في لاعبيه.

على الجانب الآخر، يحتل بارما المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، ورغم عدم بعده رقمياً عن مراكز الهبوط، يؤدي الفريق بشكل جيد وحقق الفوز في آخر مباراتين بالمسابقة.

من جانبه، يلعب نابولي مع مضيفه أتالانتا وهو يهدف لتحقيق فوز يمكنه من تعويض خيبة أمل جماهيره بعد التعادل مع روما 2/ 2 في الجولة الماضية.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الرابع، ويعلم حامل اللقب جيداً، إن خسارة أي نقاط قد تعني تخليه عن مركزه الثالث أو وضعه تحت التهديد.

على الجانب الآخر، قدم أتالانتا عرضاً متواضعاً أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ملحق دور الستة عشر بدوري الأبطال، وخسر بهدفين دون رد في ألمانيا، ويسعى لتعويض جماهيره عن تلك النتيجة، وهو يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة.

ويلتقي يوفنتوس بضيفه كومو يوم السبت.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وهو يبتعد بفارق نقطة خلف روما الرابع، فيما يحتل كومو المركز السادس بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس.

ولكن الفريق الأبيض والأسود سيدخل مواجهة كومو وهو في حالة معنوية سيئة بعد الخسارة التاريخية 5/2 أمام جالطة سراي التركي في ذهاب ملحق دور الستة عشر بدوري الأبطال، لتصبح أمال الفريق في بلوغ الدور المقبل ضئيلة للغاية حتى مع إقامة مباراة الإياب في ملعب «يوفنتوس أرينا» في تورينو، الأربعاء المقبل.