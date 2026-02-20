السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تعليق العمليات في مطار فيينا مؤقتاً بسبب تساقط الثلوج

تعليق العمليات في مطار فيينا مؤقتاً بسبب تساقط الثلوج
20 فبراير 2026 17:27

أعلن مطار فيينا في النمسا توقف عملياته بشكل مؤقت اليوم الجمعة، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخيرها.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء النمساوية(إيه.بي.إيه) إنه من المتوقع أن تشهد ساعات الصباح عدداً قليلاً من عمليات الإقلاع والهبوط. وتساقطت الثلوج بارتفاع حوالي 20 سنتيمتراً خلال الليل. وافادت تقارير بأن خدمات صيانة الطرق خلال الشتاء، تعمل بشكل متواصل منذ مساء أمس الخميس.

 

أخبار ذات صلة
باكستان تتوقع أمطارا وعواصف خلال الأيام المقبلة
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الهائلة في أميركا

وقد تم حتى الآن إزالة حمولة قرابة ألف شاحنة بإجمالي حوالي 15 ألف طن من الثلوج. كما شهدت الطرق السريعة مشكلات كبيرة. فقد تم إغلاق طريق سريع مهم على مشارف العاصمة النمساوية بشكل مؤقت. وأدى تساقط الثلوج الكثيف طوال الليل إلى حدوث اضطرابات في مطار ميونخ أيضاً.

المصدر: وكالات
تساقط الثلوج
فيينا
آخر الأخبار
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
التعليم والمعرفة
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
اليوم 11:53
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©