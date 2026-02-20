السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مستقبل السودان

مستقبل السودان
21 فبراير 2026 00:01

يظل السلام المستدام في السودان مرهوناً بوقف دائم لإطلاق النار، والمُضي قُدُماً في مسار سياسي موثوق، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة بالكامل عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة. 
الإمارات قالت كلمتها في هذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي: «يجب ألا يُرسم مستقبل السودان بالعنف، ولا أن تُمليه عليه أطرافه المتحاربة»، مُطالبةً بتضافر جهود المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين من أبناء الشعب السوداني من ويلات الحرب.
أمام اجتماع «اللجنة الرباعية»، في نيويورك، جددت الدولة التأكيد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة، للحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام، وتفاقم الكارثة الإنسانية.
الشعب السوداني يدفع ثمن الصراع المُدمِّر، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والمعاناة الإنسانية التي لا تُوصف، وجميعها جرائم يجب وضع حدٍّ فوري لها، ومحاسبة مرتكبيها.

أخبار ذات صلة
«سلطة بورتسودان».. تحالفات مشبوهة تنتهك سيادة السودان
«القلب الكبير» تواصل حملة «لأطفال الزيتون» في غزة
السودان
الحرب في السودان
الصراع في السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
الشعب السوداني
الإمارات
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
السلام في السودان
اللجنة الرباعية
الرباعية الدولية
آخر الأخبار
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
التعليم والمعرفة
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
اليوم 11:53
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©