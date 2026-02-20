يظل السلام المستدام في السودان مرهوناً بوقف دائم لإطلاق النار، والمُضي قُدُماً في مسار سياسي موثوق، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة بالكامل عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.

الإمارات قالت كلمتها في هذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي: «يجب ألا يُرسم مستقبل السودان بالعنف، ولا أن تُمليه عليه أطرافه المتحاربة»، مُطالبةً بتضافر جهود المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين من أبناء الشعب السوداني من ويلات الحرب.

أمام اجتماع «اللجنة الرباعية»، في نيويورك، جددت الدولة التأكيد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة، للحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام، وتفاقم الكارثة الإنسانية.

الشعب السوداني يدفع ثمن الصراع المُدمِّر، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والمعاناة الإنسانية التي لا تُوصف، وجميعها جرائم يجب وضع حدٍّ فوري لها، ومحاسبة مرتكبيها.