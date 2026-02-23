نجوم العالم يؤكدون قوة المنافسة في النسخة الـ34 لبطولة دبي للتنس



دبي (وام)



أكد عدد من نجوم التنس العالمي المشاركين في النسخة الـ34 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تستضيفها دبي حالياً، المكانة المتميزة للبطولة وأهميتها في مسيرة اللاعبين نحو تحقيق طموحاتهم على الصعيد العالمي.

وتضم النسخة الحالية 32 لاعباً، يتقدمهم الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم المصنف الأول في البطولة والثامن عالمياً، والكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف الثاني، إلى جانب السويسري المخضرم ستان فافرينكا بطل نسخة 2016، ضمن قائمة تضم خمسة أبطال سابقين وثلاثة لاعبين سبق لهم بلوغ المباراة النهائية، ما يعكس قوة التنافس، وحرص اللاعبين على استثمار المشاركة لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد أوجيه - ألياسيم، خلال جلسة إعلامية قبل انطلاق المنافسات، جاهزيته لخوض تحديات النسخة الحالية، معرباً عن تطلعه للذهاب خطوة أبعد من إنجاز العام الماضي حين بلغ النهائي.

وأوضح أن تجربته في دبي كانت مميزة، مشيداً بالمرافق والظروف التنظيمية، إضافة إلى الأجواء الجماهيرية، خصوصاً في المباريات المسائية التي شهدت حضوراً كبيراً ومتنوّعاً.

وأشار إلى سعيه لبناء الزخم من الأدوار الأولى من أجل المنافسة على اللقب، مؤكداً أن الاستعداد البدني والذهني يتحقق من خلال الالتزام بروتين يومي ثابت والتعامل مع كل يوم وكأنه يوم مباراة، ووجّه دعوة إلى الجماهير للحضور ومساندة اللاعبين، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه الجمهور في إنجاح الحدث.

وأعرب فافرينكا، المصنف 98 عالمياً، عن سعادته بالعودة إلى دبي، مؤكداً أن مشاركته هذا العام تحمل طابعاً خاصاً مع اقترابه من ختام مسيرته الاحترافية، وقال إن تتويجه بلقب البطولة قبل نحو عقد من الزمن يمنحه ذكريات مميزة كلما عاد إلى ملاعبها.

وأشار إلى أنه وصل مبكراً للاستعداد بصورة أفضل، لافتاً إلى تفضيله لظروف اللعب في دبي نظراً لسرعة الملاعب، وهو ما يتناسب مع أسلوبه، ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة اللبناني بنجامين حسن، المشارك ببطاقة دعوة.

وأعرب الفرنسي آرثر فيلس عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أن العودة إلى دبي تمثل له محطة مميزة، خاصة في ظل التطور الذي شهده في تصنيف رابطة محترفي التنس خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغ أفضل تصنيف في مسيرته باحتلاله المركز 14 عالمياً في أبريل 2025.

وسبق لفيلس التتويج بألقاب عدة في جولة رابطة محترفي التنس، من بينها لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس، كما بلغ نهائي منافسات الناشئين في بطولة رولان جاروس عام 2021.

وأكد أن مستوى المنافسة في دبي قوي في ظل مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب على تقديم أفضل أداء ممكن في مباراته الأولى.