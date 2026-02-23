التزام الإمارات راسخ بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وشركائها الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والتخفيف من معاناتهم، ودفع مسار الحل السياسي، وإيجاد حكومة مدنية مستقلة.

دعم مسارات الحوار والتهدئة والحلول السياسية المستدامة، نهج إماراتي أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال لقائه في واشنطن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، حيث ثمن سموه الدور القيادي الذي يضطلع به فخامة الرئيس دونالد ترامب في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم كارثته الإنسانية.

الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، ومنها المؤتمر الإنساني، واجتماع الرباعية، محل تقدير من الإمارات، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظل إطالة أمد الحرب وتداعياتها الإنسانية المدمرة.