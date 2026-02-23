آفاق جديدة للشراكة

العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، وتشهد تطوراً نوعياً مستمراً، بدعم الحرص المتبادل من القيادة في البلدين على الدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم أولوياتهما التنموية، ويعود بالخير على شعبيهما.

وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، تطرق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لويس إيناسيو داسيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، إلى المفاوضات الجارية بين الإمارات ومنظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية «الميركسور» بشأن إقامة شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي وصلت إلى مرحلتها النهائية، وتسهم بعد إتمامها في فتح آفاق جديدة، وتوفير فرص طموحة للتعاون الاقتصادي البناء بين البلدين.

مسارات التعاون «الإماراتي - البرازيلي» تحظى باهتمام مشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والطاقة المتجددة والاستدامة، بجانب الأمن الغذائي، والتعليم، والخدمات اللوجستية، وغيرها من أوجه التعاون التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.