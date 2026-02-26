المواطن أولاً

المواطن، الهدف والغاية لجميع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتطور والرقي، ومن أجله توظِّف الإمارات مواردها وقدراتها وأجهزتها كافة لخدمته، وتلبية تطلعاته، فهو بالنسبة للقيادة الرشيدة، في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة له ولجميع أفراد أسرته.

ولأن الإمارات تستثمر في بناء الإنسان، ومن أجل الإنسان، تتصدر أجندتها الوطنية محاور عدة لتعزيز المسيرة التنموية المباركة، من بينها، العمل المتواصل من أجل رفعة الوطن وازدهاره، والحفاظ على مكتسباته، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو المستقبل، وجميعها، أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، خلال استقبال سموه لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شعب الإمارات يحصد ثمار الرؤى الحكيمة لقيادته الرشيدة، وهي رؤى متجددة قادرة على التغلب على التحديات، وتحويلها إلى إنجازات، وهو ما تؤكده الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تستشرف المستقبل.