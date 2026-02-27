«شرق الرمضانية الـ18» تصل محطة دور الثمانية

فيصل النقبي (خورفكان)

تنطلق يوم الاثنين القادم منافسات دور الثمانية من بطولة شرق الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثامنة عشرة، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير، بعد ختام ناجح لدور المجموعات، الذي شهد مستويات فنية مميزة ومنافسة قوية بين الفرق المشاركة.

وتتواصل مباريات البطولة خلال الأيام المقبلة بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى المباراة النهائية المرتقبة التي ستقام يوم 24 من شهر رمضان المبارك، في أمسية كروية يُنتظر أن تجمع نخبة الفرق المتأهلة في صراع اللقب.

وأكد خالد مراد الرئيسي مدير البطولة، أن النسخة الثامنة عشرة حققت نجاحاً لافتاً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيداً بالتزام الفرق وتعاون اللجان العاملة، إضافة إلى الحضور الجماهيري المميز الذي رافق مباريات البطولة منذ انطلاقتها.

وأضاف الرئيسي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كافة سبل النجاح، سواء من حيث الجوانب التحكيمية أو التنظيمية أو الخدمات المقدمة للجماهير، مؤكداً أن الوصول إلى دور الثمانية يعكس قوة المنافسة وارتفاع مستوى البطولة عاماً بعد عام.

وتبقى الأنظار متجهة نحو مواجهات هذا الدور، في ظل الطموحات الكبيرة للفرق الساعية لبلوغ النهائي واعتلاء منصة التتويج في واحدة من أبرز البطولات الرمضانية على مستوى المنطقة.