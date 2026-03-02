تألق أندية البطائح ومليحة وكلباء في بطولة «الليزر رن»



علي معالي (أبوظبي)



نظم اتحاد الخماسي الحديث بطولة الاتحاد "ليزر رن" «جري ورماية بمسدس الليزر»، على ملعب نادي البطائح بالشارقة، بمشاركة أندية مليحة والبطائح وكلباء، إلى جانب لاعبي الاتحاد من مركز الموهوبين بمدرسة الورقاء في دبي، بمشاركة 90 لاعباً من مختلف المراحل العمرية، بدءاً من تحت 9 سنوات وحتى فئة الماسترز «فوق 40 عاماً»، في سهرة رمضانية مثيرة.

وفاز نادي مليحة بالمراكز الثلاثة تحت 9 أعوام في مسابقة الفردي والفرق باللاعبين: سعيد عمر الكتبي، ومطر تميم سالم الكتبي، وزايد عبدالله الكتبي، وفي مرحلة تحت 11 عاماً فاز بالمراكز الثلاثة الأولى: محمد خليفة القايدي، وحمدان حمد القايدي «مليحة»، وويليام كنجلي من مركز الاتحاد للموهوبين، وعلى مستوى الفرق حل كلباء وصيفاً، والبطائح ثالثاً.

وفي مرحلة تحت 13 عاماً للفردي فاز بالمراكز الأولى سالم تميم الكتبي، ومنصور حمد الكتبي «مليحة»، وفلاح جاسم «كلباء»، وفاز ببطولة الفرق: مليحة، وحل كلباء وصيفاً، والبطائح ثالثاً، وفي مرحلة تحت 15 عاماً، فاز بالمركز الأولى غيث محمد الدرمكي، وشهاب الدين سيد «كلباء»، وذياب عمر الكتبي «مليحة الفائز بوصافة الفرق، خلف كلباء»، وفي مرحلة تحت 17 عاماً للفردي فاز سالم محمد الدرمكي «كلباء» بالمركز الأول، عبدالرحمن سعيد الكتبي «مليحة» وصيفاً، ومحمد علي الغاوي «كلباء» ثالثاً، وبالفرق فازت كلباء بالصدارة، ومليحة وصيفاً، والبطائح ثالثاً، وفي مرحلة تحت 19 عاماً للفردي فاز أبل ريجينولد «البطائح» بالصدارة، تلاه خلفان محمد الزعابي، ثم بلال محمد الكندي «كلباء» وحل كلباء في صدارة الفرق والبطائح وصيفاً، وفي مرحلة تحت 21 عاماً فاز: راشد عبيد القايدي «كلباء» بالصدارة، ومبارك حارب الكتبي «البطائح» وصيفاً.

وفي مرحلة العمومي للفردي، فاز بالمركز الأول حمزة خليفة عباس «البطائح»، وناصر سبيل «كلباء» وصيفاً، وحميد محمد الظهوري «البطائح» ثالثاً، وتوج البطائح بكأس المركز الأول للفرق، وفي مرحلة الماسترز فوق 30 عاماً، فاز بالفردي أحمد عبدالله الزعابي «كلباء»، وعبدالله سهيل الصريدي وخالد عيسى العبدولي «البطائح»، وبالفرق توج البطائح بالمركز الأول.

وفي مرحلة الماسترز فوق 40 عاماً، للفردي فاز بالمراكز الثلاثة الأولى أحمد مصبح مبارك «البطائح»، وأحمد سالم الدرمكي «كلباء»، وعثمان حسن الحوسني «البطائح»، وفاز البطائح بكأس المركز الأول للفرق.

وعبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن تفاؤلها بما أظهرته البطولة على المستويين، الفني والتنظيمي، قائلة: «استضافة نادي البطائح لمسابقة الليزر رن تمثل خطوة مهمة في دعم ونشر اللعبة على مستوى الأندية، في ظل التنظيم المتميز والتعاون الكبير مع نادي البطائح، والذي أسهم في نجاح الحدث، الذي شهد مشاركة واسعة من أعمار سنية مختلفة».

وأثنت على مشاركة ناديي كلباء ومليحة، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس حرص الأندية على تطوير لاعبيها، ومنحهم فرص الاحتكاك والمنافسة، ما يسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز قاعدة الممارسين للعبة.

وأضافت أن الاتحاد مستمر في تنظيم واستضافة المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وترسيخ مكانة رياضة «الليزر رن» ضمن أجندة الأنشطة الرياضية في الدولة.

وعبر محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس نادي البطائح اعتزازه بالدور الذي يلعبه النادي في دعم الرياضات الحديثة والمجتمعية، من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع الشباب والمجتمع على ممارسة الرياضة بروح تنافسية، وقال: «البطولة منصة ممتازة لاكتشاف المواهب وتشجيع المشاركين على تحسين مهاراتهم، وتعزيز روح التعاون والتنافس الرياضي».