الإمارات آمنة مطمئنة، عظيمة بقيادتها وشعبها، حصينة بقواتها المسلحة، وجنودها البواسل، يحميها سيف الحق من سهام الغدر، قادرة بعزيمة رجالها على التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن الحصين، وصمام أمانه وحامي مكتسباته، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بطولات سيخلدها التاريخ ويكتبها بحروف من نور في سجل أيام الوطن الخالدة.

التصدي ببراعة واحترافية للاعتداء الإيراني الغاشم يحمل رسالة للعالم أجمع بأن لدينا أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم، وأن الإمارات تنعم بمنظومة دفاعية متكاملة تضمن سلامة أجوائها وأراضيها، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ثقتنا بلا حدود في قيادتنا الرشيدة، وقواتنا المسلحة، وقدرة دفاعاتنا الجوية على التعامل مع مختلف التهديدات.